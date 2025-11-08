Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anna Szabo (l) und die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC hatten im Pokal-Viertelfinale beim VfL Waiblingen keine Mühe. (Archivbild)
Anna Szabo (l) und die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC hatten im Pokal-Viertelfinale beim VfL Waiblingen keine Mühe. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Thüringer HC zieht ins Final Four ein
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen werden ihrer Favoritenrolle im Pokal-Viertelfinale gerecht. Beim Zweitligisten Waiblingen setzen sie sich schon zur Pause klar ab.

Waiblingen.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben souverän das Halbfinale des DHB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann das Viertelfinalduell beim Zweitligisten VfL Waiblingen deutlich mit 37:26 (19:12) und löste damit das Ticket für das Final Four in Stuttgart (14./15. März 2026). Linksaußen Anna Szabo war mit sechs Toren die beste Werferin des THC.

Die Thüringerinnen dominierten die Partie von Beginn an mit hohem Tempo und führten bereits nach acht Minuten mit 8:3. Zwar schlichen sich beim THC in der Folge einige Nachlässigkeiten ein, doch die Gastgeberinnen agierten zu fehleranfällig, um daraus nachhaltig Kapital schlagen zu können. Zur Pause lagen die Gäste komfortabel vorn.

Der Zweitligist steckte zu keinem Zeitpunkt auf, kam aber auch nach dem Wechsel nicht mehr in Schlagdistanz. Der THC hielt die Konzentration hoch und baute seinen Vorsprung in der Schlussphase noch aus. (dpa)

