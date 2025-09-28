Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herbert Müller ist der Trainer der Thüringer Handballerinnen.
Herbert Müller ist der Trainer der Thüringer Handballerinnen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Herbert Müller ist der Trainer der Thüringer Handballerinnen.
Herbert Müller ist der Trainer der Thüringer Handballerinnen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Thüringer HC zieht ins Viertelfinale ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen tun sich gegen Buxtehude eine Halbzeit lang sehr schwer. Nach einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang wird es am Ende noch deutlich.

Bad Langensalza.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben nach Anlaufschwierigkeiten souverän das Viertelfinale des DHB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Sonntag den Ligarivalen Buxtehuder SV vor heimischer Kulisse mit 34:27 (14:13). Beste Werferin des THC war Johanna Reichert mit neun Toren.

Die Thüringerinnen fanden nur schleppend ins Spiel und offenbarten in der Defensive zunächst große Lücken. So führte Buxtehude nach 14 Minuten mit 8:5. In der Folge stabilisierten sich die Gastgeberinnen und brachten auch offensiv mehr Tempo in ihre Aktionen. Doch erst nach der Pause konnte sich der THC mit einem 6:2-Lauf auf 20:15 (38. Minute) absetzen. Die ersatzgeschwächten Gäste steckten zwar nicht auf, die Thüringerinnen behielten aber jederzeit die Kontrolle und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch in die Höhe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
2 min.
Thüringer HC kassiert erste Saisonniederlage
Anna Szabo und die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC kassierten im Auswärtsspiel bei der HSG Blomberg-Lippe eine deutliche Niederlage.
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen sind bei der Neuauflage des Supercup-Duells in Blomberg chancenlos. Vor allem defensiv zeigt sich der THC überfordert.
06.09.2025
2 min.
Thüringer HC erkämpft noch ein Remis
Johanna Reichert führte die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC beim 29:29 in Buxtehude als beste Werferin an. (Archivbild)
Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehen die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen in Buxtehude nach der Pause auf. Doch erst in den Schlusssekunden gelingt der Ausgleich.
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel