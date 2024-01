Thüringer Justizministerin sieht keine Alternative zu Gefängnisneubau in Zwickau

Explodierende kosten, fehlende Einflussmöglichkeiten und ein unbestimmter Fertigstellungstermin: Die Probleme beim gemeinsamen Gefängnisneubau mit Sachsen sind groß. Dennoch verfolgt Thüringen das Vorhaben weiter. Wieso?

Erfurt.

Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) hält trotz Verzögerungen und Kostensteigerungen an dem gemeinsamen Großgefängnis mit Sachsen in Zwickau fest. "Es wäre dumm dort jetzt auszusteigen, wir würden horrende Summen zahlen an Strafe", sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. Eine Abkehr von dem Projekt sei wesentlich teurer, als den eh schon teuren Bau fertigzustellen.