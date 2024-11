Ticketpanne bei „Kaisermania“ in Dresden: Das müssen Fans von Roland Kaiser jetzt wissen

Die etwa 50.000 Tickets für die Konzerte von Schlagerstar Roland Kaiser in Dresden im kommenden Jahr waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Doch jetzt der Schock: Wegen einer technischen Panne sind alle Karten ungültig. Was Konzertbesucher jetzt wissen sollten.

Dresden.

Der Ansturm war riesig - so riesig, dass die Buchungsseite für die „Kaisermania 2025“ in Dresden vor 14 Tagen beim Verkaufsstart der Tickets sogar mehrfach zusammenbrach. Roland Kaiser selbst bedankte sich auf Facebook bei seinen Fans für diese „unglaubliche Treue, Leidenschaft und Begeisterung, die ich immer wieder aufs Neue durch Euch erfahren darf. Ich bin überwältigt!“ Weit über 200.000 Zugriffe zählte das Ticket-Portal eventim.de in den ersten 10 Minuten des Vorverkaufsstarts für die „Kaisermania 2025“, sodass nicht alle Ticketwünsche erfüllt werden konnten.

Doch dann der Schock: Als die personalisierten Tickets für die Konzerte von Roland Kaiser am 25. und 26. Juli sowie am 8. und 9. August dann schließlich bei den Fans in den Briefkästen landeten, waren viele total irritiert: Denn die Eintrittskarten waren wegen einer technischen Panne falsch bedruckt. Auf den Karten waren die Namen abgeschnitten und dadurch nicht leserlich.

Ticket-Inhaber besorgt

Die Betroffenen waren verunsichert. Sie rätselten, ob es sich um ein generelles Problem oder um einen Einzelfall handelte. In Facebook-Gruppen sorgten sie sich, ob sie mit den unleserlichen Fehldrucken auch tatsächlich Zugang zur „Kaisermania“ erhalten würden. In den sozialen Netzwerken machten sie ihrem Unmut Luft. Dabei hatten viele Ticket-Inhaber ohnehin schon Befürchtungen, ob die Konzerte am Elbufer bei den Dresdner Filmnächten überhaupt stattfinden werden können, weil die Stadt Probleme hat, die Trümmer der nahe gelegenen eingestürzten Carolabrücke zu beseitigen.

So reagiert der Veranstalter

Inzwischen hat der „Kaisermania“-Veranstalter aber auf das Problem reagiert. „Liebe Kaisermania-Fans, leider kam es beim Ticketdruck Eurer Eintrittskarten für das Jahr 2025 zu einem Fehler“, teilt „Semmel Concerts“ auf seiner Internet-Seite mit. „Ihr erhaltet daher innerhalb der nächsten zwei Wochen automatisch neue Tickets per Post und müsst nichts weiter unternehmen.“

Die alten Eintrittskarten sind laut „Semmel Concerts“ bereits annulliert worden. Sie können demnach für den Zutritt nicht mehr verwendet werden. „Bitte vernichtet daher Eure alten Tickets für das Jahr 2025, eine Rücksendung ist nicht erforderlich. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, so der Veranstalter.

Das Konzert am 9. August 2025 wird ab 20.15 Uhr live vom MDR übertragen. (juerg)