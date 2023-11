Tierheime in Sachsen erhalten mehr Förderung

Dresden.

Die Tierheime in Sachsen können zukünftig für ihre Personal- und Betriebsausgaben eine höhere Förderung erhalten. Bisher war die Fördersumme auf bis zu 5800 Euro jährlich pro Tierheim begrenzt - künftig ist eine Förderung bis zu einer Gesamtsumme von 10.000 Euro pro Jahr pro Tierschutzverein möglich, wie das Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt am Dienstag mitteilte. Die entsprechende Änderung der Tierschutz-Förderrichtlinie wurde vom Kabinett demnach am Dienstag beschlossen.