Tierpfleger Jörg Gräser versetzt: So reagiert "Elefant, Tiger & Co."

Als "Löwenpapa" hat Tierpfleger Jörg Gräser durch die vom Mitteldeutschen Rundfunk im Zoo Leipzig produzierte Tier-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co." (ETC) Bekanntheit erlangt. Vor knapp einer Woche wurde seine Anfang April erfolgte Versetzung von der Afrika-Savanne in den Südamerika-Bereich öffentlich. Seit 20 Jahren ist Gräser als Raubtierfachmann...