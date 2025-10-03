Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt wegen eines Falls der Tierquälerei. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen eines Falls der Tierquälerei. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines Falls der Tierquälerei. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen eines Falls der Tierquälerei. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Tierquälerei: Kaninchen verstümmelt und getötet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Landkreis Zwickau sind mehrere Kaninchen Opfer einer Tierquälerei geworden. Wer ist dafür verantwortlich?

Callenberg.

In einem Freigehege auf einem Bauernhof im Landkreis Zwickau sind mehrere Zuchtkaninchen verstümmelt und getötet worden. Den Tieren seien Gliedmaßen und Löffel abgetrennt worden, teilte die Polizei mit. Fünf Kadaver seien zurückgelassen worden, ein weiteres Tier wurde entwendet. Die Tat habe sich in der Nacht zum Donnerstag in Callenberg ereignet. Der oder die Tierquäler sind noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Bauernhofs beobachtet haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
03.10.2025
1 min.
Zuchtkaninchen in Langenchursdorf grausam verstümmelt und getötet
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei.
Die Polizei schließt einen Angriff von Raubtieren aus. Eines der sechs Kaninchen ist offenbar verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.
Frank Dörfelt
12:59 Uhr
1 min.
Vermummte werfen Scheiben in Leipzig ein
Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. (Symbolbild)
Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. Die Polizei geht von Linksextremen aus. Der Staatsschutz ermittelt.
Mehr Artikel