Tierschützer bleiben auf Kosten sitzen - mehr Geld geplant

Die sächsische Minderheitskoalition aus CDU und SPD wollte angesichts leerer Kassen beim Tierschutz sparen. Die Linken zeigen sich nun erleichtert.

Dresden.

Die Tierheime in Sachsen können mit mehr Geld rechnen: Die Heime bekämen jetzt dreimal so viel und Tierschutzvereine mehr als doppelt so viel Geld wie im Regierungsentwurf ursprünglich vorgesehen, erklärte Linke-Fraktionschefin Susanne Schaper. Es sei gut, dass man das bei den Haushaltsverhandlungen mit der CDU-SPD-Minderheitskoalition erreichen konnte. Für Zuschüsse an Tierheime stehen in diesem und im kommenden Jahr jeweils 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, für die Investitionskosten der Tierschutzvereine jährlich 500.000 Euro.