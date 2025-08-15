Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Aktivisten haben die Zufahrt zum Müllermilch-Werk in Leppersdorf blockiert.
Aktivisten haben die Zufahrt zum Müllermilch-Werk in Leppersdorf blockiert.
Sachsen
Tierschützer blockieren Zufahrt zu Sachsenmilch
Der Protest richtet sich gegen Massentierhaltung und Ausbeutung von Tieren. Die Gruppierung "Animal Rebellion" ist mit Aktionen bundesweit präsent.

Leppersdorf.

Tierschützer der Gruppe "Animal Rebellion" machen gegen Massentierhaltung mobil und fordern zum Umdenken auf. Am Freitagfrüh blockierten Aktivisten eine Zufahrt zur Molkerei Sachsenmilch der Unternehmensgruppe Theo Müller. Das Unternehmen sei mitverantwortlich für millionenfaches Tierleid, sagte eine Sprecherin der Gruppierung. Sachsenmilch beziehe Milch aus der sogenannten ganzjährigen Anbindehaltung. Bei dieser Form der Tierhaltung stehe die Kuh ihr Leben lang angekettet an einem Platz im Stall und könne sich nicht einmal umdrehen.

Demonstranten kapern Milchtransporter 

Die Polizeidirektion Görlitz bezifferte die Zahl der Demonstranten auf 41, "Animal Rebellion" sprach von 60 Aktivisten. Laut Polizei hatten sich mehrere Personen auf einer Zufahrtsstraße festgeklebt, drei Teilnehmer waren auf einen Milchtransporter geklettert, der in das Werk fahren wollte. "Das Verhalten ist friedlich, die Stimmung ist ruhig", beschrieb Polizeisprecher Kai Siebenäuger die Atmosphäre. Die betrieblichen Abläufe seien nicht gestört gewesen. Die Molkerei besitze noch andere Zufahrten, nach einem kurzen Stau habe der Verkehr umgeleitet werden können.

"Die Einsatzkräfte lösten die Situation vor Ort kommunikativ, die blockierenden Personen räumten sowohl den Lkw als auch die Straße freiwillig", hieß es später im Polizeibericht. Von 14 Personen wurde die Identität festgestellt. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Nötigung.

"Animal Rebellion": Deutschland muss endlich abstillen 

"Müllermilch verarbeitet Milch aus tierquälerischer Anbindehaltung und macht sich mitverantwortlich für massives seelisches und körperliches Leid, das in Deutschland immer noch über einer Million Rindern in Anbindehaltung angetan wird", erklärte Scarlett Treml, Aktivistin bei "Animal Rebellion". Jeder "Joghurt mit der Ecke" - so ein Slogan von Müllermilch - bedeute zwangsläufig "Milch von der Kette". Dieser Umstand müsse Verbrauchern bewusst sein. Die Existenzberechtigung von Kühen dürfe nicht länger auf ihren Nutzen reduziert werden: "Höchste Zeit also, Deutschland endlich abzustillen."

Nach Ansicht von "Animal Rebellion" steht das Unternehmen "exemplarisch für ein System aus Tierausbeutung und Machtkonzentration". "Dieser Standort muss aus unserer Sicht in öffentliches oder genossenschaftliches Eigentum überführt und die Produktionskapazitäten konsequent auf pflanzliche, nachhaltige Produkte umgestellt werden", hieß es. "Animal Rebellion" ist eine bundesweit organisierte Gruppierung.

Die Sachsenmilch Leppersdorf GmbH in Leppersdorf (Landkreis Bautzen) hat rund 3.000 Mitarbeiter und bezeichnet sich selbst als einen der modernsten milchverarbeitenden Betriebe Europas. Aus der angelieferten Milch - nach eigenen Angaben jährlich rund 1,7 Milliarden Kilogramm - werden Produkte wie Milch, Butter, Joghurt oder Käse hergestellt. (dpa)

