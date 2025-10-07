Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lindemann ist als Ehrengast zum Leipziger Opernball eingeladen (Archvbild)
Lindemann ist als Ehrengast zum Leipziger Opernball eingeladen (Archvbild) Bild: Malte Krudewig/dpa
Lindemann ist als Ehrengast zum Leipziger Opernball eingeladen (Archvbild)
Lindemann ist als Ehrengast zum Leipziger Opernball eingeladen (Archvbild) Bild: Malte Krudewig/dpa
Sachsen
Till Lindemann als Ehrengast beim Leipziger Opernball
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Leipziger Opernball stehen 40 Gäste auf der VIP-Liste. Einer von ihnen ist Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Leipzig.

Rammstein-Sänger Till Lindemann wird als Ehrengast zum Leipziger Opernball erwartet. Der 62-Jährige stehe mit rund 40 anderen Personen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf der VIP-Liste, teilten die Veranstalter mit. Erwartet werden demnach auch der Violinist David Garrett, Reality-TV-Star Claudia Obert oder die Schauspieler Jenny Elvers, Richy Müller und Jördis Triebel. 

Der Leipziger Opernball feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Am 25. Oktober werden unter dem Motto "Bienvenidos, Andalucía" rund 2.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
1 min.
Sieben junge Komodowarane locken ins sanierte Zoo-Terrarium
Nach umfangreicher Sanierung öffnet das Terrarium im Leipziger Zoo wieder für Gäste.
Von jungen Komodowaranen bis zu seltenen Leguanen: Was Besucher im frisch sanierten Terrarium des Leipziger Zoos entdecken können.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
07.10.2025
1 min.
Brandbombe gefunden - Straßen um Nikolaikirche gesperrt
Die Straßen rund um den Fundort der Bombe wurden gesperrt.
Im Leipziger Stadtzentrum war am Mittag der Verkehr eingeschränkt. An der Nikolaikirche wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel