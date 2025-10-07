Till Lindemann als Ehrengast beim Leipziger Opernball

Beim Leipziger Opernball stehen 40 Gäste auf der VIP-Liste. Einer von ihnen ist Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Leipzig. Rammstein-Sänger Till Lindemann wird als Ehrengast zum Leipziger Opernball erwartet. Der 62-Jährige stehe mit rund 40 anderen Personen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf der VIP-Liste, teilten die Veranstalter mit. Erwartet werden demnach auch der Violinist David Garrett, Reality-TV-Star Claudia Obert oder die Schauspieler Jenny Elvers, Richy Müller und Jördis Triebel.

Der Leipziger Opernball feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Am 25. Oktober werden unter dem Motto "Bienvenidos, Andalucía" rund 2.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. (dpa)