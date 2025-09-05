Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vollständig aufklärt sei der NSU-Komplex bis heute nicht, sagt Semiya Şimşek.
Vollständig aufklärt sei der NSU-Komplex bis heute nicht, sagt Semiya Şimşek. Bild: Martin Schutt/dpa
Vollständig aufklärt sei der NSU-Komplex bis heute nicht, sagt Semiya Şimşek.
Vollständig aufklärt sei der NSU-Komplex bis heute nicht, sagt Semiya Şimşek. Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Tochter von NSU-Opfer: Kein Aussteigerprogramm für Zschäpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

25 Jahre nach dem ersten NSU-Mord kämpft Semiya Şimşek gegen ein Aussteigerprogramm für Beate Zschäpe – und warnt: Eine rechtsextreme Mordserie könne wieder passieren.

Nürnberg.

25 Jahre nach dem ersten NSU-Mord fordert die Tochter des Opfers Enver Şimşek, die verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe aus einem Neonazi-Aussteigerprogramm herauszunehmen. "Sie hatte genügend Zeit, aufzuklären, zu sprechen", sagte Semiya Şimşek der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg. "Sie hat immer noch Kontakt zu Rechten. Da kann mir niemand erzählen, dass sie aussteigen will." 

Şimşek hat zusammen mit den Töchtern von zwei weiteren NSU-Opfern eine Petition gegen die Aufnahme Zschäpes in das Aussteigerprogramm gestartet. Dies sei noch einmal ein Schlag ins Gesicht für die Opferfamilien gewesen, sagte Şimşek. Diese hatten lange auf die Aufklärung der Taten warten müssen und gerieten dabei zum Teil selbst ins Visier der Ermittler. Vollständig aufklärt sei der NSU-Komplex bis heute nicht, sagte Şimşek. 

Mordserie blieb jahrelang unentdeckt

Ihr Vater war das erste Mordopfer des rechtsextremen "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU), der über Jahre unentdeckt zehn Menschen umbrachte - darunter neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Außerdem wird der NSU für mehrere Bombenanschläge verantwortlich gemacht. 

Die Terrorzelle bestand aus den drei Hauptmitgliedern Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, die aus Thüringen stammten und jahrelang in Sachsen im Untergrund lebten. Mundlos und Böhnhardt hatten sich 2011 getötet, um einer Festnahme zu entgehen. Zschäpe wurde 2018 als Mittäterin zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt.

Gedenken zum 25. Jahrestag

Am 9. September werden Semiya und ihr Bruder Abdulkerim Şimşek am Tatort in Nürnberg an ihren Vater erinnern. An dem Tag vor 25 Jahren feuerten Mundlos und Böhnhardt acht Schüsse auf den türkischen Blumenhändler. Der 38-Jährige starb zwei Tage später im Krankenhaus. 

"Die Namen der Opfer und die Taten dürfen nicht vergessen werden", sagte Semiya Şimşek. Der Rechtsruck in Deutschland bereite ihr Sorgen. Eine ähnliche Mordserie halte sie künftig nicht für ausgeschlossen. "Wegen der Kontinuität von rechter Gewalt nach den NSU-Morden - Hanau, Halle, Walter Lübcke - kann ich mir schon vorstellen, dass das wieder passieren könnte."

Buch soll Jugendliche informieren und sensibilisieren

Zusammen mit Gamze Kubaşık, Tochter des NSU-Opfers Mehmet Kubaşık, hat sie ein Buch über ihre Geschichte geschrieben, dass sich an junge Menschen richtet. "Viele sind mit dem NSU-Komplex nicht vertraut", sagte Şimşek. "Wir wollten eine Grundlage schaffen für die Schulen, für die Jugendlichen, damit sie sich mit der Geschichte und dem schwierigen Thema Rassismus auseinandersetzen können." 

Am Montag werden die beiden Frauen für eine Lesung aus ihrem Buch "Unser Schmerz ist unsere Kraft" nach Nürnberg kommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.08.2025
4 min.
Vom NSU-Terror zur Läuterung? Beate Zschäpe in Aussteigerprogramm aufgenommen
Beate Zschäpe in der Endphase des NSU-Prozesses, der von 2013 bis 2018 am Oberlandesgericht München gegen sie und vier NSU-Helfer geführt wurde.
Der Anwalt der Rechtsterroristin bestätigt den Erfolg im dritten Anlauf. Bei den Hinterbliebenen der NSU-Opfer bleibt die Skepsis gegenüber Zschäpes Willen zur Abkehr vom Rechtsextremismus. Will sie einfach so früh wie möglich aus dem Gefängnis?
Jens Eumann
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.08.2025
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
Mehr Artikel