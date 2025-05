Tod eines 36-Jährigen: Angeklagte zu Jugendhaft verurteilt

Drei junge Männer und ein 36-Jähriger geraten verbal aneinander - später ist der 36 Jahre alte Mann tot. Das Landgericht Rostock verhängt nun Haftstrafen gegen die Angeklagten.

Rostock.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 36-Jährigen an einem See in Langhagen (Landkreis Rostock) sind drei 20 Jahre alte Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Rostock verurteilte die Angeklagten wegen Totschlags zu Jugendfreiheitsstrafen von je acht Jahren, sechs Jahren und sechs Monaten sowie fünf Jahren, wie das Gericht mitteilte.