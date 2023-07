Tod von Taucher: Bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden

Altenburg.

Nach dem Tod eines Tauchers am Haselbacher See im Altenburger Land geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von gesundheitlichen Problemen als Ursache aus. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei Altenburg am Montag auf Anfrage. Die Ermittlungen liefen weiter. Der 56 Jahre alte Taucher aus dem Raum Werdau (Sachsen) war am Sonntag nach einem Tauchgang gestorben. Ein Notarzt hatte vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben.