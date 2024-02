Tödlicher Unfall auf Autobahnzubringer - 42-Jähriger stirbt

Kirchberg.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Zwickau ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der 42-Jährige am Montagvormittag mit seinem Pkw auf der Rothenkirchener Straße in Kirchberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sein Wagen am Autobahnzubringer zur A72 nach links von der Straße abgekommen und gegen einen dort stehenden Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer starb demnach noch an der Unfallstelle. Zum Zustand des Lkw-Fahrers konnte eine Polizeisprecherin zunächst nichts sagen. Beide Fahrzeuge seien bei dem Unfall stark beschädigt worden - der Gesamtschaden liege in sechsstelliger Höhe. Die Aufräumarbeiten dauerten am späten Nachmittag an, so die Sprecherin weiter. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Zuvor hatte "Tag24" berichtet. (dpa)