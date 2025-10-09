Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsen
Tödliches Zirkus-Unglück in Bautzen: Mutter der Toten erhebt schwere Vorwürfe
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es sollte ein unterhaltsamer Abend im Zirkuszelt sein, doch alles endete in einer Tragödie. Eine 27-Jährige starb. Ihre Mutter sprach jetzt im Fernsehen.

Bautzen.

Nach dem tödlichen Absturz einer 27-jährigen Artistin Ende September in Bautzen liegt nun das Obduktionsergebnis vor – und die Mutter der Toten erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zirkus.

Wie der MDR unter Berufung auf die Görlitzer Staatsanwaltschaft berichtet, stellten die Rechtsmediziner bei der jungen Frau aus Spanien schwerste Quetschungen des Schädels infolge eines massiven, stumpfen Schädel-Hirn-Traumas gegen die rechte obere Kopfregion fest.

Eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde stellte klar: „Es handelt sich um ein Unfallgeschehen.“ Das Einwirken Dritter könne ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen gebe es demnach nicht, der Leichnam wurde bereits zur Bestattung freigegeben.

Artistin übermüdet wegen hoher Arbeitsbelastung?

Nach Angaben der Stadt Bautzen baute der Zirkus, in dem das Unglück geschah, danach seine Zelte ab und verließ die Stadt. Die Mutter der Toten erhebt nun jedoch schwere Vorwürfe. Im spanischen TV-Sender „antena3“ gab sie dem Zirkus eine Mitschuld aufgrund der hohen Arbeitsbelastung ihrer Tochter.

Die 27-Jährige sei deshalb sehr müde gewesen. „Es war ein Unfall, der auf Ablenkung, Erschöpfung oder Stress zurückzuführen war“, so die Mutter. Wie „Tag24“ meldet, habe sie die Zirkusverantwortlichen darauf hingewiesen. Deren Antwort: Ihre Tochter habe die Arbeitsbedingungen akzeptiert. Der Zirkus wurde seitens des MDR um eine Stellungnahme gebeten. Diese steht noch aus.

Wie bereits berichtet, war die Artistin vor etwa 80 Zuschauern vom Trapez etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Kriseninterventionsteams kümmerten sich anschließend um geschockte Zuschauer und Zirkusmitarbeiter. (phy)

Bautzen, am 28. September: Polizisten gehen am Tag nach dem Unglück in das Zirkuszelt auf dem Schützenplatz.
Bautzen, am 28. September: Polizisten gehen am Tag nach dem Unglück in das Zirkuszelt auf dem Schützenplatz. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Bautzen, am 28. September: Polizisten gehen am Tag nach dem Unglück in das Zirkuszelt auf dem Schützenplatz.
Bautzen, am 28. September: Polizisten gehen am Tag nach dem Unglück in das Zirkuszelt auf dem Schützenplatz. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
06.10.2025
3 min.
Sturm, Supermond und Meteoriten-Schauer: Das kommt auf Sachsen zu
In der Nacht soll der Wind schwächer werden. (Symbolbild)
Ein Sturmtief zieht an diesem Montag über Sachsen hinweg. Zugleich wird der Himmel in der Nacht zur Bühne für gleich zwei Naturschauspiele. So wild wird es.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
07.10.2025
3 min.
Fußball-WM 2026: Diese Spiele laufen bei ARD und ZDF
Mehr als die Hälfte der Fußball-WM-Spiele 2026 werden in ARD und ZDF übertragen.
Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026 - darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung, falls sich das Team qualifiziert.
Michael Rossmann
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel