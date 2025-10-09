Tödliches Zirkus-Unglück in Bautzen: Mutter der Toten erhebt schwere Vorwürfe

Es sollte ein unterhaltsamer Abend im Zirkuszelt sein, doch alles endete in einer Tragödie. Eine 27-Jährige starb. Ihre Mutter sprach jetzt im Fernsehen.

Bautzen. Nach dem tödlichen Absturz einer 27-jährigen Artistin Ende September in Bautzen liegt nun das Obduktionsergebnis vor – und die Mutter der Toten erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zirkus.

Wie der MDR unter Berufung auf die Görlitzer Staatsanwaltschaft berichtet, stellten die Rechtsmediziner bei der jungen Frau aus Spanien schwerste Quetschungen des Schädels infolge eines massiven, stumpfen Schädel-Hirn-Traumas gegen die rechte obere Kopfregion fest.

Eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde stellte klar: „Es handelt sich um ein Unfallgeschehen.“ Das Einwirken Dritter könne ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen gebe es demnach nicht, der Leichnam wurde bereits zur Bestattung freigegeben.

Artistin übermüdet wegen hoher Arbeitsbelastung?

Nach Angaben der Stadt Bautzen baute der Zirkus, in dem das Unglück geschah, danach seine Zelte ab und verließ die Stadt. Die Mutter der Toten erhebt nun jedoch schwere Vorwürfe. Im spanischen TV-Sender „antena3“ gab sie dem Zirkus eine Mitschuld aufgrund der hohen Arbeitsbelastung ihrer Tochter.

Die 27-Jährige sei deshalb sehr müde gewesen. „Es war ein Unfall, der auf Ablenkung, Erschöpfung oder Stress zurückzuführen war“, so die Mutter. Wie „Tag24“ meldet, habe sie die Zirkusverantwortlichen darauf hingewiesen. Deren Antwort: Ihre Tochter habe die Arbeitsbedingungen akzeptiert. Der Zirkus wurde seitens des MDR um eine Stellungnahme gebeten. Diese steht noch aus.

Wie bereits berichtet, war die Artistin vor etwa 80 Zuschauern vom Trapez etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Kriseninterventionsteams kümmerten sich anschließend um geschockte Zuschauer und Zirkusmitarbeiter. (phy)