Torhüter Männel verlängert bei Erzgebirge Aue

Identifikationsfigur Martin Männel geht mit Aue in seine 17. Saison. Noch ist er mit seiner Leistung unverzichtbar.

Aue.

Routinier und Kapitän Martin Männel hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten Erzgebirge Aue vorzeitig bis 30. Juni 2025 verlängert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bleibt der 35-Jährige auch für die 17. Saison bei den Veilchen. Erst vor wenigen Monaten bestritt Männel sein 500. Spiel für den Traditionsverein, nun steht er bei 511. "Ich fühle mich körperlich in der Lage, der Mannschaft auch in der nächsten Saison helfen zu können", sagte Männel.