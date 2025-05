Torsten Herbst erneut in FDP-Bundesvorstand gewählt

Herbst sitzt erneut im FDP-Bundesvorstand – und will seiner Partei neuen Schwung geben. Der Dresdner hofft auf ein Comeback seiner Partei bei den nächsten Wahlen.

Dresden/Berlin.

Der Dresdner FDP-Politiker Torsten Herbst ist erneut in den Bundesvorstand gewählt worden. Der 51 Jahre alte Diplom-Kaufmann wurde beim Bundesparteitag der FDP in Berlin in das neue Führungsteam gewählt, wie der FDP-Landesverband Sachsen mitteilte.