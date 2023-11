Tote Person bei Brand im Landkreis Meißen gefunden: Identität unklar

Diera-Zehren.

Eine tote Person ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Diera-Zehren (Landkreis Meißen) gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, rückten Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag zu dem Feuer aus. Beim Betreten des Hauses fanden sie die Leiche. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Identität der toten Person sowie die Brandursache waren den Angaben zufolge zunächst unklar. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. (dpa)