Der tot aufgefundene 13-Jährige wurde nicht Opfer einer Straftat. (Archivbild) Bild: Danilo Dittrich/dpa
Der tot aufgefundene 13-Jährige wurde nicht Opfer einer Straftat. (Archivbild) Bild: Danilo Dittrich/dpa
Der tot aufgefundene 13-Jährige wurde nicht Opfer einer Straftat. (Archivbild)
Der tot aufgefundene 13-Jährige wurde nicht Opfer einer Straftat. (Archivbild) Bild: Danilo Dittrich/dpa
Sachsen
Toter 13-Jähriger: Keine Hinweise auf Straftat
Die Umstände und Hintergründe des Todes eines 13-Jährigen in der Oberlausitz sind weiter unklar. Der Junge war von einem Campingplatz verschwunden. Eine Straftat liegt aber wohl nicht vor.

Lohsa.

Der tot aufgefundene 13-Jährige in der Oberlausitz ist nach ersten Erkenntnissen nicht Opfer einer Straftat geworden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte es sich um ein tragisches Unfallgeschehen handeln. Diesen Schluss ließen die derzeitigen Spuren vermuten, hieß es weiter.

Der Teenager aus Tschechien war am Sonntagabend von einem Campingplatz am Silbersee bei Lohsa (Landkreis Bautzen) verschwunden. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem 13-Jährigen gesucht und dessen Leiche am Dienstag schließlich an der Bahnstrecke zwischen Knappenrode und Lohsa entdeckt.

Die Leiche soll Ende der Woche untersucht werden. Mit dem Obduktionsergebnis ist nicht vor Montag zu rechnen, teilte die Polizei weiter mit. (dpa)

