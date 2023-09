Toter gefunden: Polizei ermittelt wegen Tötungsverdachts

Leipzig.

Die Polizei in Leipzig ermittelt nach dem Fund einer Leiche wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Am Nachmittag sei eine leblose männliche Person in der Südvorstadt gefunden worden, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Im Zuge erster Fahndungen sei eine erste Person vorläufig festgenommen worden. Die Polizei sperrte den Fundort eigenen Angaben nach weiträumig ab. Die Ermittlungen zum Geschehen und der Identität der Beteiligten dauern den Angaben nach an. (dpa)