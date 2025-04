Toter im Wandergebiet gefunden

Die Schrammsteinregion in der Sächsischen Schweiz sind ein beliebtes Wandergebiet. Einer Frau begegnet dort auf einem der Wege gänzlich Unerwartetem.

Bad Schandau.

Eine Wanderin hat am Ostersonntag in der Sächsischen Schweiz einen leblosen Mann gefunden. Der 39-Jährige lag nach Angaben der Polizei unterhalb des Müllersteins, der sich in der Schrammsteinregion befindet. Jede Hilfe für den Mann aus Dresden kam zu spät, ein Notarzt stellte den Tod fest. Hinweise auf eine Straftat gibt es bisher nicht, zu den näheren Umständen in dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei. (dpa)