In einer Gartenlaube in Chemnitz bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr findet eine tote Person.

Chemnitz.

Nach dem Brand einer Gartenlaube in Chemnitz ist eine tote Person gefunden worden. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Suizid handele, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Das Feuer war am Morgen in der Gartenanlage im Stadtteil Ebersdorf ausgebrochen. (dpa)