Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr wurde am Vormittag zu dem Feuer gerufen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr wurde am Vormittag zu dem Feuer gerufen. (Symbolbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Die Feuerwehr wurde am Vormittag zu dem Feuer gerufen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr wurde am Vormittag zu dem Feuer gerufen. (Symbolbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Sachsen
Toter nach Brand in leerstehendem Haus in Delitzsch entdeckt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr wird nördlich von Leipzig zu einem Feuer in leerstehenden Wohnhaus gerufen. Ein Mensch wird leblos aufgefunden.

Delitzsch.

Nach einem Brand in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ist ein toter Mensch gefunden worden. Das Feuer brach am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Leiche dort entdeckt. Weitere Angaben auch zu dem oder der Toten lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei und die Rechtsmedizin waren vor Ort im Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
15:14 Uhr
2 min.
Reihenhaus in Görlitz ausgebrannt – leblose Person entdeckt
Einsatzkräfte löschten das brennende Reihenhaus. (Symbolbild)
Nach einem Brand in Görlitz wird eine leblose Person entdeckt. Ob es der vermisste Bewohner ist, bleibt zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.
18:11 Uhr
1 min.
Fünf Menschen werden bei Brand in Haus in Görlitz verletzt
Bei einem Feuer in einem Görlitzer Wohnhaus sind fünf Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
Noch ist vieles unklar, aber eines steht schon fest. Ein Feuer in einem Görlitzer Wohnhaus hat einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Auch fünf Menschen wurden verletzt.
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
Mehr Artikel