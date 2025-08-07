Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland.
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland. Bild: Jan Woitas/dpa
Andreas Prokop, Geschäftsführer O Group, war bei den Gesprächen in Frankreich dabei.
Andreas Prokop, Geschäftsführer O Group, war bei den Gesprächen in Frankreich dabei. Bild: Jan Woitas/dpa
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland.
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland. Bild: Jan Woitas/dpa
Andreas Prokop, Geschäftsführer O Group, war bei den Gesprächen in Frankreich dabei.
Andreas Prokop, Geschäftsführer O Group, war bei den Gesprächen in Frankreich dabei. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Tour de France 2030: Erste Gespräche mit Veranstalter
Es ist schon eine Weile her, dass die Tour de France letztmals in Deutschland Station gemacht hat. Nun will ein Verein für eine baldige Rückkehr sorgen. Ideen für mögliche Etappenorte gibt es schon.

Leipzig.

Auf dem schwierigen Weg zu einem erhofften Tour-de-France-Start 2030 in Ostdeutschland haben die Organisatoren eine erste Hürde genommen. Wie Mitinitiator Andreas Prokop der Deutschen Presse-Agentur sagte, hat während der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt ein erstes Treffen mit Christian Prudhomme, dem Sportlichen Leiter des Tour-de-France-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) stattgefunden. "Es war ein erstes Kennenlernen, um unserer Bewerbung ein Gesicht zu geben", sagte Prokop.

ASO habe positiv reagiert

Die ASO habe das deutsche Ansinnen auch nach Sichtung erster Unterlagen sehr positiv aufgenommen. "Deutschland ist für die ASO, die ja auch die Deutschland-Tour organisiert, ein sehr wichtiger Markt, wurde uns noch einmal verdeutlicht", sagte Prokop und betonte, dass in dem Gespräch klar erkennbar gewesen sei, dass man einer deutschen Bewerbung große Chancen einräumen würde.

An dem Treffen hätten von deutscher Seite unter anderen Rudolf Scharping, Ehrenpräsident von German Cycling, und Thomas Hofmann, Präsident des Sächsischen Radfahrer-Bundes, teilgenommen. "Als nächster Schritt folgt nun ein Besuch in Paris, um die Bewerbung zu erörtern und zu klären, wie diese aussehen soll", sagte Prokop.

Drei Bundesländer sollen Etappenorte bekommen

Im Hintergrund laufen detaillierte Gespräche in den beteiligten Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, um dort gerüstet zu sein. Auch erste Sponsoren wurden bereits gewonnen, die dabei helfen, die ersten Schritte zu finanzieren. In diesem Jahr soll noch Klarheit darüber gewonnen werden, wie die Bewerbung aussehen muss.

Im 40. Jahr der Deutschen Einheit soll der Tour-de-France-Start mit drei Etappen auch mit Blick auf eine gemeinsame europäische Zukunft gelingen. Die erste Etappe könnte von Dresden nach Gera über die Erzgebirgsregion mit der legendären Steilen Wand von Meerane als Symbolort der früheren Friedensfahrt führen. Eine Idee für den zweiten Tagesabschnitt ist ein Zeitfahren von Halle nach Leipzig. Eine dritte Etappe könnte von Erfurt nach Magdeburg führen. (dpa)

