Trainer für Bundesliga? Comos Fàbregas äußert sich kryptisch

Gleich mehrere Bundesligisten suchen Trainer für die kommende Saison, darunter die Topteams aus Leverkusen und Leipzig. Ein Kandidat ist Ex-Profi Fàbregas. Der hat nun über seine Zukunft gesprochen.

Como. Mit kryptischen Aussagen hat Cesc Fàbregas Spekulationen über einen möglichen Wechsel als Trainer in die Bundesliga befeuert. Der Spanier sagte am Wochenende nach einem 3:1-Sieg seines italienischen Fußball-Erstligisten Como gegen Cagliari: "Was auch passiert, ich werde dem Verein immer dankbar sein für das, was er mir gegeben hat. Ich bin sehr stolz auf das, was rund um Como aufgebaut wurde. Ich will ein Erbe hinterlassen, wenn ich weggehe. Der, der nach mir kommt, wird einen starken Verein vorfinden."

Der Weltmeister von 2010 und zweimalige Europameister war auf seine Zukunft angesprochen worden und welche Rolle bei der Entscheidung die Emotionen spielen - Como ist unter Fàbregas die größte Überraschung der Saison in der Serie A. "Wenn der Moment kommt, dann werden wir etwas verkünden."

Fàbregas formt Como zum Überraschungsteam

Auf die Nachfrage, ob das schon eine Abschiedsrede gewesen sei, erwiderte der 38-Jährige: "Nein, nein, das habe ich immer schon so gesagt." Der Spanier war 2022 als Spieler zum damaligen Zweitligisten nach Como gekommen und hatte das Team nach dem Erstligaaufstieg im Sommer 2024 als Chefcoach übernommen.

Zwei Spieltage vor Schluss rangiert der Außenseiter auf Tabellenplatz zehn und damit in der oberen Hälfte des Klassements. Jüngst gewann der Verein sechs Spiele in Serie, Fàbregas wurde zum Trainer des Monats April gewählt. Er hat am Comer See noch einen Vertrag bis 2028.

Allerdings wurde zuletzt bereits intensiv um den Ex-Profi geworben. Laut einem Medienbericht aus Como etwa verhandelten die Bosse von Bayer Leverkusen bereits mit dem Coach, der einen guten Eindruck hinterlassen habe. Nachdem zuletzt offiziell wurde, dass Xabi Alonso die Werkself im Sommer verlässt, kündigten die Verantwortlichen einen Nachfolger "zu gegebener Zeit" an.

Leverkusen und Leipzig suchen neue Trainer

Neben Leverkusen ist auch RB Leipzig auf der Suche nach einem neuen Coach für die kommende Saison. Berichten zufolge soll Fàbregas auch bei den Sachsen zu den Wunschkandidaten für den Trainerjob zählen. (dpa)