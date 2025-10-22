Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf aufgrund Magdeburgs Punkt in Darmstadt soll das aktuelle Trainerduo die Mannschaft weiter führen.
Auf aufgrund Magdeburgs Punkt in Darmstadt soll das aktuelle Trainerduo die Mannschaft weiter führen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Auf aufgrund Magdeburgs Punkt in Darmstadt soll das aktuelle Trainerduo die Mannschaft weiter führen.
Auf aufgrund Magdeburgs Punkt in Darmstadt soll das aktuelle Trainerduo die Mannschaft weiter führen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Trainerduo bleibt vorerst beim 1. FC Magdeburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Punkt in Darmstadt hat beim 1. FC Magdeburg neues Feuer entfacht. Das installierte Trainerduo soll vorerst bleiben.

Magdeburg.

Die Einladungen für die Pressekonferenz am Donnerstag mit Interimstrainer Petrik Sander vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster wurden bereits am Montag verschickt – zwei Tage später erhalten der 64-Jährige und Pascal Ibold das Go für weitere Spiele an der Außenlinie. 

"Wir sind davon überzeugt, dass diese Interimslösung fruchten kann. Die Aufbruchstimmung, die wir erzeugen wollten, haben wir schon im Training gespürt", sagte Sportchef Otmar Schork während des Mittwochstrainings. "Alle hatten die Köpfe oben. Auch die Leistung in Darmstadt macht Mut, endlich stand die Null."

Anstatt nur für die Partie gegen die Westfalen soll das Trainerduo die Mannschaft auch noch in der zweiten DFB-Pokalrunde beim bayrischen Regionalligisten FV Illertissen am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) sowie am 2. November im Kellerduell beim VfL Bochum betreuen. Danach soll geschaut werden, ob mit dem Duo weitergearbeitet wird. Sander verfügt über die nötige UEFA-Pro-Lizenz. "Ich gebe keinen Interpretationsspielraum. Wir warten die nächsten drei Spiele ab und warten, wie es sich entwickelt", sagte Schork.

"Jetzige Lösung kann noch sehr lange dauern"

Der Sportchef hatte sich nach geeigneten Kandidaten umgeschaut, kann sich aber auch mit einem längeren Engagement des Duos über das Bochum-Spiel hinaus anfreunden. "Die jetzige Lösung kann noch sehr lange dauern. Es ist richtig, dass wir nach anderen Trainern gesucht und alle Szenarien geprüft haben", sagte der 68-Jährige. "Aber für mich war es wichtig, Petrik und Pascal das Vertrauen zu geben. Sie kennen den Verein, haben über Jahre beste Arbeit geleistet, und insofern ist es die logische Konsequenz". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12.10.2025
2 min.
Magdeburg stellt Coach Fiedler frei - Interimsduo übernimmt
Markus Fiedler ist nicht mehr der Trainer des 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Ligaschlusslicht 1. FC Magdeburg befreit Trainer Fiedler von seinen Aufgaben. Das 0:6 im Test gegen Braunschweig beschleunigt den Prozess von Sportchef Schork.
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
15.10.2025
1 min.
Trotz Fehlstarts: FCM-Gremien stärken Sportchef Schork
Otmar Schork soll Sportgeschäftsführer bleiben.
Nach der Freistellung von Trainer Fiedler steht auch Sportgeschäftsführer Schork unter Beobachtung. Aufsichtsrat und Präsidium sprechen dem Magdeburger Funktionär aber das Vertrauen aus.
Mehr Artikel