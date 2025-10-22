Trainerduo bleibt vorerst beim 1. FC Magdeburg

Der Punkt in Darmstadt hat beim 1. FC Magdeburg neues Feuer entfacht. Das installierte Trainerduo soll vorerst bleiben.

Magdeburg. Die Einladungen für die Pressekonferenz am Donnerstag mit Interimstrainer Petrik Sander vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster wurden bereits am Montag verschickt – zwei Tage später erhalten der 64-Jährige und Pascal Ibold das Go für weitere Spiele an der Außenlinie.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese Interimslösung fruchten kann. Die Aufbruchstimmung, die wir erzeugen wollten, haben wir schon im Training gespürt", sagte Sportchef Otmar Schork während des Mittwochstrainings. "Alle hatten die Köpfe oben. Auch die Leistung in Darmstadt macht Mut, endlich stand die Null."

Anstatt nur für die Partie gegen die Westfalen soll das Trainerduo die Mannschaft auch noch in der zweiten DFB-Pokalrunde beim bayrischen Regionalligisten FV Illertissen am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) sowie am 2. November im Kellerduell beim VfL Bochum betreuen. Danach soll geschaut werden, ob mit dem Duo weitergearbeitet wird. Sander verfügt über die nötige UEFA-Pro-Lizenz. "Ich gebe keinen Interpretationsspielraum. Wir warten die nächsten drei Spiele ab und warten, wie es sich entwickelt", sagte Schork.

"Jetzige Lösung kann noch sehr lange dauern"

Der Sportchef hatte sich nach geeigneten Kandidaten umgeschaut, kann sich aber auch mit einem längeren Engagement des Duos über das Bochum-Spiel hinaus anfreunden. "Die jetzige Lösung kann noch sehr lange dauern. Es ist richtig, dass wir nach anderen Trainern gesucht und alle Szenarien geprüft haben", sagte der 68-Jährige. "Aber für mich war es wichtig, Petrik und Pascal das Vertrauen zu geben. Sie kennen den Verein, haben über Jahre beste Arbeit geleistet, und insofern ist es die logische Konsequenz". (dpa)