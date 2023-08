Traktor gerät in Scheune in Burg in Brand: Ein Verletzter

Burg.

In einer Scheune in Burg im Jerichower Land ist ein Traktor in Brand geraten. Bei dem Versuch des Besitzers und einiger Helfer, den Brand selbst zu löschen, sei ein Mensch leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Vermutlich habe ein technischer Defekt das Feuer am Sonntagnachmittag ausgelöst. Die Feuerwehr habe den Brand dann unter Kontrolle gebracht. Es seien einige Zehntausend Euro Schaden entstanden. (dpa)