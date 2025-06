"Transfer kein Thema": Raum bleibt bei Leipzig

Um David Raum gibt es Wechselspekulationen. Nun positioniert sich der Nationalspieler erstmals klar zu seinen Zielen.

Leipzig. Trotz einer Saison ohne internationalen Wettbewerb sieht David Raum seine Zukunft bei RB Leipzig. "Ich habe gesagt, dass es eine Chance sein kann, in meiner vierten Saison bei RB Leipzig einen Neuanfang mitzugestalten. Dass ich in der Mannschaft noch mehr Führung übernehme und dass ich die Rückkehr zu alter Stärke mit anführe", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler dem "Fränkischen Tag". Von daher stehe "ein Transfer gerade nicht im Raum".

Erstmals seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2016 hat Leipzig einen internationalen Wettbewerb verpasst. Um den noch bis 2027 an die Sachsen gebundenen Raum gab es Spekulationen, Clubs aus England sollen ihn nach Medienberichten beobachtet haben. Während für RB ein Verkauf nie zur Debatte stand, gab es von Raum bislang kein klares Bekenntnis. Der Linksverteidiger soll eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen haben.

Veränderungen unausweichlich

Die abgelaufene Saison sei für Raum der "worst case" gewesen. "Vor allem auch für mich als Spieler. Nach Leipzig bin ich mit den Ambitionen gewechselt, mich auf höchstem Niveau zu messen", sagte der 27-Jährige und forderte ein Umdenken: "Dass wir Veränderungen vornehmen müssen, ist unausweichlich. So wie es diese Saison war, können wir auf keinen Fall weitermachen."

Aktuell läuft der Umbruch eher schleppend voran. Noch hat Leipzig keinen neuen Trainer gefunden, der den im März freigestellten Marco Rose ersetzt. Interimscoach Zsolt Löw ist in das Team von Jürgen Klopp, globalen Fußballchefs von Red Bull, zurückgekehrt.

Raum war im Sommer 2022 für 26 Millionen Euro von Hoffenheim nach Leipzig gewechselt. Nach einem schwachen ersten Jahr fasste der offensive Verteidiger immer besser Fuß und ist heute unumstritten. Neben Xaver Schlager und Willi Orban ist Raum zudem einer der wenigen Mentalitätsspieler im Kader der Sachsen. (dpa)