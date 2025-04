Transferexperte: Trainer Fàbregas nicht zu RB Leipzig

Oliver Glasner und Cesc Fàbregas gelten als Top-Kandidaten für den Trainerposten bei RB Leipzig. Ein Coach ist nun angeblich aus dem Rennen.

Como.

Cesc Fàbregas wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht neuer Trainer von RB Leipzig. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet auf X, dass der spanische Ex-Weltmeister auch in der kommenden Saison bei Como 1907 sein werde. Der 37-Jährige plane mit der Clubführung des Aufsteigers in die italienische Serie A bereits den Kader der nächsten Spielzeit. Neben Fußball-Bundesligist Leipzig hätten auch italienische Vereine Interesse an Fàbregas.