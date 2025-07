Transporter bei Plauen umgekippt - A72 wieder frei

Nach einer Kollision auf der A72 bei Plauen kommt ein Autotransporter von der Fahrbahn ab. Die Autobahn ist Richtung Leipzig stundenlang gesperrt.

Plauen.

Ein Lastwagen mit mehreren geladenen Fahrzeugen ist auf der A72 bei Plauen (Vogtlandkreis) nach einer Kollision von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Autobahn wurde nach dem Unfall am Freitagmittag an der Anschlussstelle Plauen Süd in Richtung Leipzig rund zwölf Stunden gesperrt und kurz nach Mitternacht wieder freigegeben, so die Polizei.