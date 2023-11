Transporter brennt: A4 Richtung Dresden zeitweise gesperrt

Wüstenbrand.

Ein Transporter hat auf der A4 kurz vor der Anschlussstelle Wüstenbrand im Motorraum Feuer gefangen. Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung Dresden für eine halbe Stunde gesperrt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 36-jährige Fahrer brachte den Transporter am Montagmorgen auf dem Standstreifen zum Stehen und verließ das Fahrzeug unverletzt.