Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild)
Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild)
Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Sachsen
Transporter-Fahrer stirbt bei Unfall auf A38
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schwerer Crash auf der A38 bei Leipzig legt den Verkehr lahm. Ein Lkw und ein Transporter stoßen zusammen - einer der Fahrer stirbt am Unfallort.

Leipzig.

Auf der Autobahn 38 bei Leipzig ist ein 54 Jahre alter Transporter-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw gestorben. Er war in Fahrtrichtung Parthenaue in Höhe Pösgraben am Nachmittag unterwegs und mit dem Lkw kollidiert, wie die Polizei miteilte. Daraufhin überschlug sich der Transporter demnach in einem Graben und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Transporter-Fahrer starb noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der 42 Jahre alte Fahrer des Lkw blieb unverletzt. 

Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt und erst am späten Abend wieder freigegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
18.08.2025
1 min.
Quadfahrer aus Nordsachsen stirbt bei Unfall bei Wittenberg
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Während einer Motorradverbandsfahrt hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Quad prallte gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.
19.08.2025
2 min.
Flixbus-Unfall auf der A9 - Anklage gegen Busfahrer erhoben
Es ist Anklage gegen den Busfahrer erhoben worden. (Archivbild)
Im vorigen Jahr verunglückt ein Flixbus bei Leipzig, vier Frauen sterben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Busfahrer erhoben.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
Mehr Artikel