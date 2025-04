Transporter kracht in Lkw - Mann schwer verletzt

Ein Transporter kommt auf der Autobahn von der Fahrbahn ab und prallt auf einen geparkten Lkw. Bilder zeigen ein nahezu komplett zerstörtes Fahrzeug.

Bautzen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 zwischen Bautzen und Weißenberg in Richtung Dresden ist der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei mit seinem Fahrzeug am frühen Morgen bei einem Parkplatz rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen geparkten Lkw gekracht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dieser stand demnach in einer Zufahrt zu dem Parkplatz. Der Fahrer befand sich in dem Lkw und blieb unverletzt.