Transporter überschlägt sich auf A4 – sechs Verletzte

Ein 56-Jähriger kommt bei der Autobahnauffahrt in Glauchau von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlägt sich.

Glauchau.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Glauchau sind am Samstagnachmittag sechs Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 56-jähriger Fahrer mit fünf Mitfahrern an der Anschlussstelle Glauchau-West in Richtung Erfurt auf die Autobahn aufgefahren, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Der Transporter überschlug sich.