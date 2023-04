Transporter überschlägt sich auf A9: Zwei Menschen sterben

Bei einem schweren Transporterunfall auf der Autobahn 9 in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) sind zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jahren ums Leben gekommen. Drei weitere Männer im Alter von 56, 23 und 31 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 56-jährige Fahrer des Transporters am späten Donnerstagabend an der Anschlussstelle Wiedemar in Richtung Berlin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten sein. Dann habe er sich überschlagen. Die Polizei sperrte zwei der drei Fahrstreifen über mehrere Stunden. Die Polizei ermittelt. (dpa)