Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Absturz hatten Anwohner unweit des Unglücksortes Blumen und Kerzen aufgestellt. (Archivbild)
Nach dem Absturz hatten Anwohner unweit des Unglücksortes Blumen und Kerzen aufgestellt. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Nach dem Absturz hatten Anwohner unweit des Unglücksortes Blumen und Kerzen aufgestellt. (Archivbild)
Nach dem Absturz hatten Anwohner unweit des Unglücksortes Blumen und Kerzen aufgestellt. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Trauerfeier nach Hubschrauberabsturz bei Grimma
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Soldatin und zwei Soldaten kamen bei dem Absturz ums Leben. Ende August wollen die Angehörigen der Verunglückten gedenken. Die Trauerfeier ist aber nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen.

Grimma.

Für die drei bei einem Hubschrauberabsturz bei Grimma ums Leben gekommenen Besatzungsmitglieder soll es Ende August eine Trauerfeier geben. Die Luftwaffe bestätigte einen entsprechenden Bericht des MDR. Demnach findet die Trauerfeier auf Wunsch der Familien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Hubschrauber, der im Flugbetrieb der Bundeswehr eingesetzt wurde, war in der vergangenen Woche in die Mulde gestürzt. Die Ursache ist bislang unklar. Das Helikopter-Unglück passierte nach einer Tiefflugübung. Alle drei Besatzungsmitglieder - eine Soldatin und zwei Soldaten - kamen dabei ums Leben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
01.08.2025
1 min.
Bergungsarbeiten nach Hubschrauber-Unglück abgeschlossen
Die Bergungsarbeiten an der Mulde sind abgeschlossen.
Über Tage durchkämmen Einsatzkräfte den Uferbereich des Flusses Mulde bei Grimma. Nun sind die Arbeiten beendet.
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
01.08.2025
1 min.
Nach Hubschrauberunglück: Ölsperre auf der Mulde entfernt
An der Mulde war nach dem Hubschrauberabsturz eine Ölsperre errichtet worden.
Nach dem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers gab es Sorgen um auslaufendes Kerosin. Nun wird die Ölsperre entfernt. Wassersportler dürfte es freuen.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel