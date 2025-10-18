Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Preußen Münster (grün) und Dynamo Dresden (gelb) lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.
Preußen Münster (grün) und Dynamo Dresden (gelb) lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Bild: Bernd Thissen/dpa
Sachsen
Traumtor reicht nicht: Dresden auch in Münster ohne Sieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Münster.

Die Sieglos-Serie von Dynamo Dresden hat sich bei Preußen Münster fortgesetzt. Beide Teams trennten sich mit einem 2:2 (0:1). Dynamo wartet damit schon seit sechs Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Sieg und bleibt im Tabellenkeller.

Alexander Rossipal erzielte in der 23. Minute mit einem traumhaften Freistoßtor die Führung für Dresden. Nach der Pause glich Münsters Jorrit Hendrix per Volley aus (51.), ehe Dynamos Lars Bünning per Kopf zum 2:1 traf (71.). Der Verteidiger sorgte dann per Eigentor auch für den Endstand (85.). In der Nachspielzeit sah Dresdens eingewechselter Stefan Kutschke nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+7).

Münster hat die Chancen, Dresden macht das Tor

In einer temporeichen Partie hatten zunächst die Gastgeber die besseren Gelegenheiten. Dresdens Lukas Boeder rettet auf der Linie bei einem Abschluss der Münsteraner (13.). Kurz darauf verhinderte die Latte bei einem abgefälschten Schuss von Lars Lokotsch die Führung für Münster (15.).

Dynamo zeigte sich deutlich effizienter und ging durch Rossipals Freistoß aus gut 25 Metern in Führung. Auch nach dem Rückstand blieb Münster am Drücker. Die Chancenverwertung ließ allerdings bis zur Pause zu wünschen übrig.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als Münsters Kapitän Hendrix mit feiner Schusstechnik den verdienten Ausgleich erzielte. Anschließend sorgte Bünning erst die für erneute Führung, ehe ihm in der Schlussphase der Ball vom Pfosten an den Oberschenkel sprang und von da ins eigene Tor. (dpa)

