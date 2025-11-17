Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 470 Aussteller präsentieren sich auf der Freizeitmesse Touristik & Caravaning in Leipzig
Rund 470 Aussteller präsentieren sich auf der Freizeitmesse Touristik & Caravaning in Leipzig Bild: Jennifer Brückner/dpa
Ein elf Meter langer Luxusliner wird auf der Freizeitmesse gezeigt
Ein elf Meter langer Luxusliner wird auf der Freizeitmesse gezeigt Bild: Jennifer Brückner/dpa
Rund 470 Aussteller präsentieren sich auf der Freizeitmesse Touristik & Caravaning in Leipzig
Rund 470 Aussteller präsentieren sich auf der Freizeitmesse Touristik & Caravaning in Leipzig Bild: Jennifer Brückner/dpa
Ein elf Meter langer Luxusliner wird auf der Freizeitmesse gezeigt
Ein elf Meter langer Luxusliner wird auf der Freizeitmesse gezeigt Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
Trends auf der Freizeitmesse Touristik & Caravaning Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom kompakten Caravan bis zum Luxusliner: Auf der Leipziger Freizeitmesse zeigen rund 470 Aussteller aktuelle Trends für Campingfans und Individualreisende.

Leipzig.

Die Freizeitmesse Touristik & Caravaning (TC) Leipzig wächst weiter. Rund 470 Aussteller aus dem Camping- und Tourismusbereich und damit 20 mehr als im Vorjahr präsentieren sich auf gut 60.000 Quadratmetern, sagte Alexander Ege, Direktor Messen und Events bei der Messe Stuttgart. 

Die Ausstellerzahl dokumentiere das ungebrochene Interesse der Branche, betonte Ege. Die größte Publikumsmesse für Urlaub und Freizeit in Mitteldeutschland findet seit 1990 statt, sei 2018 veranstalten die Schwaben die Leipziger TC. Die Touristik & Caravaning öffnet von Mittwoch bis Sonntag ihre Tore. Im Vorjahr kamen knapp 57.000 Gäste in die Hallen der Leipziger Messe.

Neben Themen rund um Urlaub, Kreuzfahrt- und Schiffsreisen, Bike und Outdoor und Genuss ist vor allem der Bereich Camping und Caravaning auf der Urlaubsmesse stark vertreten. Etwa 400 Fahrzeuge vom kleinen Wohnwagen bis zum elf Meter langen Luxusliner für knapp 800.000 Euro warten auf die Besucherinnen und Besucher.

Trend: Leichter, voll ausgestatteter Wohnwagen auch für E-Autos 

Ein Trend geht in diesem Jahr laut Ege hin zu kleinen Wohnwagen. Diese sind für knapp unter 20.000 Euro zu haben und bieten mit vier Schlafplätzen, Kühlschrank, Kochgelegenheit, Heizung und Toilette ein Rundumpaket. "Die Anhänger wiegen um die 1.000 Kilogramm und sind so auch für E-Autos mit einer geringeren Anhängerlast interessant", sagte ein Händler.

Zudem geht der Trend zu einer Individualisierung der Fahrzeuge. "Dies gilt für die Farbe der Fahrzeuge über alternative Toilettensysteme bis hin zu leistungsstärkerer Batterien", erläuterte Ege. Neben den Herstellern von Fahrzeugen sind auf der Messe auch Dutzende Aussteller im Bereich Genuss und Kulinarik vertreten.

Katalonien abseits von Barcelona

Partnerregion ist in diesem Jahr Katalonien. Präsentiert wird eine zweiwöchige "Grand Tour", die neben Barcelona vor allem auch das Hinterland mit noch vielfach eher unbekannteren Orten für Aktiv- oder Outdoor-Urlaub zeigt. Die vorgeschlagenen Routen eignen sich auch für Individualreisen mit dem Camper oder auch dem E-Auto, mit Hinweisen für Ladestationen. Aber auch naheliegende Regionen in Sachsen sind mit Infoständen auf der Messe vertreten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
03.11.2025
1 min.
Anklage nach Brandserie in Leipzig wegen versuchten Mordes
Nach einer Brandserie in Leipzig wird Anklage auch wegen versuchten Mordes gegen einen Mann erhoben. (Symbolbild)
Autos brennen, ein schlafender Mann entkommt nur knapp: Warum der mutmaßliche Brandstifter von Leipzig nun sogar wegen versuchten Mordes vor Gericht stehen könnte.
26.10.2025
2 min.
Museum: Grassimesse in Leipzig endet mit Besucherrekord
Rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigten am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. (Archivbild)
Auf der Grassimesse zeigen Newcomer und Stars, was gerade angesagt ist – von Keramik bis Mode. Dieses Jahr besuchten die Grassimesse offiziellen Angaben zufolge so viele Gäste wie nie zuvor.
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
Mehr Artikel