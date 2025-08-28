Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild)
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild)
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Trendwende nach Flaute: E-Autos in Sachsen legen kräftig zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Rückgang im Jahr 2024 steigt die Zahl neuer E-Autos in Sachsen wieder deutlich. Was Hersteller und Experten über die Gründe und Herausforderungen sagen.

Leipzig.

Die Nachfrage nach Elektroautos in Sachsen zieht nach einer Schwächephase im Vorjahr wieder deutlich an. Von Januar bis Juli 2025 wurden im Freistaat 6.677 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) neu zugelassen. Dies seien 2.500 mehr als im gleichen Zeitraum 2024, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt auf Anfrage mit. Allein im Juli kamen 895 E-Autos neu hinzu. 

Damit zeichnet sich eine Trendumkehr ab: 2024 hatten die Neuzulassungen nach dem abrupten Ende der staatlichen Förderung noch stark nachgegeben. Damals waren insgesamt nur 7.801 neue E-Autos in der Statistik aufgetaucht, deutlich weniger als in den Jahren zuvor.

Hersteller sehen Rückenwind 

Die großen Autobauer im Freistaat sprechen inzwischen von einer positiven Entwicklung. Porsche meldete am Standort Leipzig einen "erfolgreichen Hochlauf". Im ersten Halbjahr 2025 seien fast 60 Prozent der ausgelieferten Macan-Modelle vollelektrisch gewesen. BMW verwies darauf, dass der Anteil der Stromer in der Leipziger Produktion mittlerweile bei mehr als einem Drittel liege. Allerdings sei ein Vergleich mit dem Vorjahr schwierig, da die Fertigung des vollelektrischen Mini Countryman erst im März 2024 angelaufen sei. Volkswagen geht nach eigenen Angaben ebenfalls von einer leicht höheren Produktionszahl als 2024 aus.

Experten loben Fortschritte, mahnen aber Nachholbedarf an

"Wir haben immer gesagt, dass der E-Mobilität die Zukunft gehört", sagte Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Clusters Ostdeutschland (ACOD). Ostdeutsche Standorte und Zulieferer hätten eine "bemerkenswert schnelle Transformation" vollzogen. Die Technik sei besser geworden, auch die Ladeinfrastruktur habe sich weiterentwickelt. Der ADAC Sachsen sieht vor allem gestiegene Reichweiten als Grund für das wieder wachsende Interesse an E-Autos. Nötig seien aber noch deutlich größere Reichweiten, kürzere Ladezeiten, ein dichteres Ladesäulen-Netz und niedrigere Preise.

Autodichte bleibt insgesamt hoch

Während der Anteil der Elektroautos zunimmt, bleibt die Zahl der Autos insgesamt auf einem hohen Niveau. Zum Stichtag 1. Januar 2025 kamen in Sachsen 542 Pkw auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Damit lag der Freistaat zwar rund acht Prozent unter dem Bundesdurchschnitt (590), die Dichte stieg im Vergleich zum Vorjahr jedoch leicht an.

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen Stadt und Land. Den höchsten Wert wies der Erzgebirgskreis mit 638 Pkw je 1.000 Einwohner auf, gefolgt vom Vogtlandkreis und dem Landkreis Bautzen. In den kreisfreien Städten Chemnitz und Dresden war die Autodichte deutlich geringer. Den niedrigsten Wert verzeichnete Leipzig mit 384 Pkw je 1.000 Einwohner - zugleich der zweitniedrigste Wert bundesweit.

Trotz leichter Rückgänge in Leipzig und Dresden stieg die Autodichte in mehreren Landkreisen an, unter anderem im Erzgebirgskreis und im Landkreis Nordsachsen (jeweils plus 1,3 Prozent). Insgesamt zeigt sich damit: Auf Sachsens Straßen sind weiterhin viele Autos unterwegs - und immer häufiger fahren sie mit Strom. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
28.08.2025
3 min.
Nachfrage nach E-Autos in Sachsen legt wieder deutlich zu
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild)
Nach einem Rückgang im Vorjahr steigt die Zahl neuer E-Autos in Sachsen wieder deutlich. Was Hersteller und Experten zum Wandel sagen.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
28.08.2025
2 min.
Autodichte in Sachsen weiter unter Bundesdurchschnitt
Die Autodichte in Sachsen bleibt unter dem Bundesdurchschnitt. (Symbolbild)
Mehr als jeder zweite Mensch in Sachsen besitzt statistisch gesehen ein Auto. Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede. Besonders wenige Autos sind in Leipzig registriert.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel