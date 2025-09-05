Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dem 26-Jährigen wird gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Betrug in acht Fällen zur Last gelegt. (Symbolbild). Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Dem 26-Jährigen wird gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Betrug in acht Fällen zur Last gelegt. (Symbolbild). Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sachsen
Trickbetrug an Senioren: Bandenmitglied angeklagt
Ein 26-Jähriger soll mit einer Bande ältere Menschen mit erfundenen Geschichten um Geld gebracht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden den nächsten Schritt gegen den Verdächtigen eingeleitet.

Dresden.

Mit erfundenen Geschichten über Datendiebstähle oder Kontounstimmigkeiten soll eine Bande vor allem ältere Menschen um Bargeld betrogen haben. Gegen ein mutmaßliches Bandenmitglied hat die Staatsanwaltschaft Dresden nun Anklage erheben.

Dem 26-Jährigen werde gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Betrug in acht Fällen zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er soll bei den Opfern das Geld oder deren EC-Karte abgeholt haben. Demnach geht es um eine Gesamtsumme von 40.000 Euro von Personen aus ganz Deutschland. Das Landgericht Dresden muss über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden. (dpa)

