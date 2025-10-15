Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trinkbrunnen sorgen im Sommerhalbjahr für Erfrischung. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Trinkbrunnen sorgen im Sommerhalbjahr für Erfrischung. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Trinkbrunnensaison endet in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dieser Woche sprudelt in Leipzig kein Wasser mehr aus den 30 öffentlichen Trinkbrunnen. Auch in Chemnitz hat die Winterpause begonnen. Etwas länger können sich die Dresdner ihren Durst stillen.

Leipzig.

Sachsens Trinkbrunnen gehen mit Beginn der Frostperiode in die Winterpause. Die Leipziger Wasserwerke stellen im Laufe der Woche die insgesamt 30 Brunnen im Stadtgebiet und im Umland ab, wie das städtische Unternehmen mitteilte. Zum Schutz vor Frostschäden werden demnach die Leitungen entleert und Teile der Steuerung für die Wasserentnahme per Knopfdruck ausgebaut.

Der Wiener Brunnen in der Petersstraße erhält wegen seines Standorts auf dem Weihnachtsmarkt zusätzlich eine schützende Umhausung aus Holz. Die beiden mobilen Riesenbrunnen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz und dem Simson-Platz kommen in ein Winterquartier.

In Dresden dauert die Saison einige Tage länger. Die elf Brunnen dort spenden noch bis kommende Woche Wasser. Den Saisonstart 2026 ist in Leipzig und Dresden für April geplant.

Die sechs Chemnitzer Trinkbrunnen sind bereits seit dem 9. Oktober vom Netz genommen. Sie gehen im kommenden Jahr zum Tag des Wassers am 22. März wieder in Betrieb. (dpa)

