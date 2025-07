Trockenheit: Viele sächsische Flüsse führen Niedrigwasser

Andauernde Trockenheit und Hitze: Viele Flüsse in Sachsen führen bereits wenig Wasser. Auch der Grundwasserspiegel sinkt.

Dresden.

Nach der anhaltenden Trockenheit und der starken Sonneneinstrahlung sinken an Sachsens Flüssen die Wasserstände besonders schnell. Aktuell befinden sich 88 der 150 Pegel in allen Flussgebieten im Niedrigwasserbereich, wie Karin Bernhardt vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf Anfrage mitteilte. An weiteren 34 Pegeln sei die Niedrigwassermarke fast erreicht.