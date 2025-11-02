Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Magdeburgs Falko Michel setzte einen Foulelfmeter an die Latte.
Magdeburgs Falko Michel setzte einen Foulelfmeter an die Latte. Bild: Fabian Strauch/dpa
Baris Atik (l) war bemüht, konnte aber auch nichts entscheidendes beitragen
Baris Atik (l) war bemüht, konnte aber auch nichts entscheidendes beitragen Bild: Fabian Strauch/dpa
Magdeburgs Falko Michel setzte einen Foulelfmeter an die Latte.
Magdeburgs Falko Michel setzte einen Foulelfmeter an die Latte. Bild: Fabian Strauch/dpa
Baris Atik (l) war bemüht, konnte aber auch nichts entscheidendes beitragen
Baris Atik (l) war bemüht, konnte aber auch nichts entscheidendes beitragen Bild: Fabian Strauch/dpa
Sachsen
Trotz 0:2 gegen Bochum: Sander und Ibold bleiben FCM-Trainer
Malte Zander, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Magdeburg verliert in Bochum - die nächste Pleite im Kampf gegen den Abstieg. Beim VfL fallen die Elbestädter defensiv in alte Muster zurück und bleiben offensiv harmlos. Das Trainer-Duo bleibt aber.

Bochum.

Der 1. FC Magdeburg hat im dritten Ligaspiel unter dem Trainer-Duo Petrik Sander und Pascal Ibold einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim VfL Bochum unterlagen die Elbestädter vor 26.000 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Kjell Wätjen (41.) und Gerrit Holtmann (60.) trafen für den VfL, Magdeburgs Falko Michel verschoss einen Elfmeter (81.). Der FCM verharrt mit sieben Punkten auf Rang 18, hat drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

"Die verletzungsbedingte Auswechslung von Tobias Müller hat unsere Ordnung so ein bisschen durcheinander gebracht. So ein Gegentor darf man einfach nicht fressen, dann geht es 0:0 in die Pause", sagte Sander bei Sky und lobte sein Team: "Die Jungs sind nicht zusammengefallen - fällt das 2:1 durch den Elfmeter, wird es sicher noch mal eng."

Nach der Partie gab der FCM bekannt, dass die bisherigen Interimstrainer Sander und Ibold weiterhin das Team betreuen werden. "Seitdem Petrik und Pascal in der Verantwortung sind, ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Die Jungs ziehen mit und die Köpfe der Spieler sind wieder oben. Von daher ist es die logische Konsequenz, dass wir den gemeinsamen Weg weiter bestreiten, um auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen zu dürfen", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, in einer Mitteilung.

Bochum nutzt Magdeburger Schwächen

Der FCM dominierte die Anfangsviertelstunde, Bochum kam erst danach zum Angreifen - und Farid Alfa-Ruprecht scheiterte am Lattenkreuz (17.). 

Die Gastgeber erarbeiteten sich dann ein Plus an Chancen und hatten auch die besseren. Aus einer harmlosen Szene ging Bochum in Front: Wätjen spitzelte Marcus Mathisen an der Mittellinie den Ball vom Fuß, lief allein auf Torwart Dominik Reimann zu und verwandelte souverän.

Nach dem Seitenwechsel produzierte Magdeburg zunächst ein paar Halbchancen, doch dann wurde Bochum wieder dominanter, scheiterte zunächst dreifach (58.), bevor Holtmann nach Ecke von der Strafraumkante einschoss. Magdeburg wechselte zwar offensiv, entwickelte aber weiter keine Durchschlagskraft, zudem setzte Michel einen Strafstoß an die Latte (81.).

Tabellenführer Paderborn als nächste Hürde

Für Magdeburg werden die Aufgaben nicht leichter. Am Sonntag kommender Woche empfangen die Elbestädter Tabellenführer Paderborn und sind auch da zum Punkten verdammt. Allerdings ohne Baris Atik, der rund um die Strafstoßentscheidung seine fünfte Gelbe Karte sah. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
02.11.2025
2 min.
Trotz 0:2 in Bochum: Sander und Ibold bleiben FCM-Trainer
Petrik Sander und Pascal Ibold bleiben Trainer des 1. FC Magdeburg.
Magdeburg verliert in Bochum - die nächste Pleite im Kampf gegen den Abstieg. Beim VfL fallen die Elbestädter defensiv in alte Muster zurück und bleiben offensiv harmlos. Das Trainer-Duo bleibt aber.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
15:34 Uhr
2 min.
Neuer Trainer Rösler führt Bochum aus dem Tabellenkeller
Bochum hatte Pech mit zwei Aluminium-Treffern.
Vier Pflichtspiele, keine Niederlage. Der neue VfL-Coach sorgt für den Aufschwung im Revier
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel