Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Petrik Sander und Pascal Ibold bleiben Trainer des 1. FC Magdeburg.
Petrik Sander und Pascal Ibold bleiben Trainer des 1. FC Magdeburg. Bild: Fabian Strauch/dpa
Pascal Ibold bleibt weiter beim FCM in Verantwortung.
Pascal Ibold bleibt weiter beim FCM in Verantwortung. Bild: Tom Weller/dpa
Petrik Sander und Pascal Ibold bleiben Trainer des 1. FC Magdeburg.
Petrik Sander und Pascal Ibold bleiben Trainer des 1. FC Magdeburg. Bild: Fabian Strauch/dpa
Pascal Ibold bleibt weiter beim FCM in Verantwortung.
Pascal Ibold bleibt weiter beim FCM in Verantwortung. Bild: Tom Weller/dpa
Sachsen
Trotz 0:2 in Bochum: Sander und Ibold bleiben FCM-Trainer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Magdeburg verliert in Bochum - die nächste Pleite im Kampf gegen den Abstieg. Beim VfL fallen die Elbestädter defensiv in alte Muster zurück und bleiben offensiv harmlos. Das Trainer-Duo bleibt aber.

Bochum.

Der 1. FC Magdeburg setzt weiter auf das bisherige Interims-Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold. "Seitdem Petrik und Pascal in der Verantwortung sind, ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Die Jungs ziehen mit und die Köpfe der Spieler sind wieder oben", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, in einer Mitteilung. "Von daher ist es die logische Konsequenz, dass wir den gemeinsamen Weg weiter bestreiten, um auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen zu dürfen."

Zuvor hatte der FCM im dritten Ligaspiel unter Sander/Ibold einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen müssen. Beim VfL Bochum unterlagen die Elbestädter vor 26.000 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Kjell Wätjen (41.) und Gerrit Holtmann (60.) trafen für den VfL, Magdeburgs Falko Michel verschoss einen Elfmeter (81.). Der FCM verharrt mit sieben Punkten auf Rang 18, hat drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
24.10.2025
2 min.
Magdeburger Interimslösung kann fruchten
Petrik Sander ist Interimstrainer beim 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Der Punkt in Darmstadt hat beim 1. FC Magdeburg neues Feuer entfacht. Das installierte Trainerduo soll vorerst bleiben. Coach Sander hat dabei seine eigene Herangehensweise.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:43 Uhr
3 min.
Trotz 0:2 gegen Bochum: Sander und Ibold bleiben FCM-Trainer
Magdeburgs Falko Michel setzte einen Foulelfmeter an die Latte.
Magdeburg verliert in Bochum - die nächste Pleite im Kampf gegen den Abstieg. Beim VfL fallen die Elbestädter defensiv in alte Muster zurück und bleiben offensiv harmlos. Das Trainer-Duo bleibt aber.
Malte Zander, dpa
Mehr Artikel