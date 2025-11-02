Trotz 0:2 in Bochum: Sander und Ibold bleiben FCM-Trainer

Magdeburg verliert in Bochum - die nächste Pleite im Kampf gegen den Abstieg. Beim VfL fallen die Elbestädter defensiv in alte Muster zurück und bleiben offensiv harmlos. Das Trainer-Duo bleibt aber.

Bochum. Der 1. FC Magdeburg setzt weiter auf das bisherige Interims-Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold. "Seitdem Petrik und Pascal in der Verantwortung sind, ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Die Jungs ziehen mit und die Köpfe der Spieler sind wieder oben", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, in einer Mitteilung. "Von daher ist es die logische Konsequenz, dass wir den gemeinsamen Weg weiter bestreiten, um auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen zu dürfen."

Zuvor hatte der FCM im dritten Ligaspiel unter Sander/Ibold einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen müssen. Beim VfL Bochum unterlagen die Elbestädter vor 26.000 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Kjell Wätjen (41.) und Gerrit Holtmann (60.) trafen für den VfL, Magdeburgs Falko Michel verschoss einen Elfmeter (81.). Der FCM verharrt mit sieben Punkten auf Rang 18, hat drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. (dpa)