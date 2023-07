Trotz Bedenken wegen Hitze: Pferderennen soll stattfinden

Dresden.

Der Dresdener Rennverein will das für Samstag geplante Pferderennen an der Galopprennbahn trotz einer Beschwerde der Tierschutzorganisation Peta wegen der anstehenden Hitze stattfinden lassen. Für heiße Tage gebe es präventive Maßnahmen, die beim Rennen greifen sollen, teilte der Geschäftsführer des Dresdener Rennvereins am Freitag auf Anfrage mit.