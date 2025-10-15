Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Otmar Schork soll Sportgeschäftsführer bleiben.
Otmar Schork soll Sportgeschäftsführer bleiben. Bild: Andreas Gora/dpa
Otmar Schork soll Sportgeschäftsführer bleiben.
Otmar Schork soll Sportgeschäftsführer bleiben. Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Trotz Fehlstarts: FCM-Gremien stärken Sportchef Schork
Nach der Freistellung von Trainer Fiedler steht auch Sportgeschäftsführer Schork unter Beobachtung. Aufsichtsrat und Präsidium sprechen dem Magdeburger Funktionär aber das Vertrauen aus.

Magdeburg.

Trotz des Fehlstarts und der Freistellung von Trainer Markus Fiedler soll Otmar Schork Sportgeschäftsführer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg bleiben. "Die Gremien sprechen Otmar Schork ihr Vertrauen aus, rufen ausdrücklich zur Geschlossenheit auf und weisen entschieden jegliche anderslautende Berichterstattung zurück", hieß es in einem gemeinsam verfassten Statement des Präsidiums und des Aufsichtsrates.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison sind die Magdeburger vor dem neunten Spieltag Tabellenletzter. Nach nur einem Sieg aus acht Liga-Spielen wurde Fiedler in der Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden. Interimsweise betreuen vorerst Petrik Sander und Pascal Ibold die Mannschaft, die am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 zu Gast ist. (dpa)

Mehr Artikel