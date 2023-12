Trübes Wetter in Sachsen

Dresden.

Durchwachsenes Winterwetter erwartet die Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen. Am Donnerstag wird der Himmel bedeckt, örtlich kann es zu Schnee, Schneeregen oder Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag nehmen Bewölkung und Niederschläge ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Bergland bei minus zwei bis plus einem Grad.