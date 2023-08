Tschechien erhöht Bußgelder im Verkehr

Prag.

Wer bei Fahrten in Tschechien bei Verkehrsverstößen erwischt wird, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Präsident Petr Pavel unterzeichnete am Mittwoch in Prag eine Gesetzesänderung, die am 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Bei einer Fahrt über eine rote Ampel droht künftig ein Bußgeld von bis zu 25.000 Kronen (rund 1000 Euro) - fünfmal mehr als bisher.