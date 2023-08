Tschechische Musikerin zu Gast beim Jugend-Jazzorchester

Dresden/Prag. Die tschechische Musikerin Štěpánka Balcarová hat für das Jugend-Jazzorchester Sachsen komponiert und tritt nun gemeinsam mit dem Nachwuchs in mehreren sächsischen Städten und in Prag auf. Wie das Ensemble am Dienstag mitteilte, wartet die von Balcarová geschriebene "Kairos-Suite" mit einer neuartigen Instrumentenkombination auf. Denn außer der Bigband kommen auch ein Fagottist, ein Hornist und ein Sänger zum Einsatz. Das Stück - benannt nach dem griechischen Zeitgott Kairos - will die Wahrnehmung von Zeit in der modernen Welt widerspiegeln. Kairos wird auch als Gott des richtigen Augenblicks bezeichnet.

Balcarová hat sich als Trompeterin, Komponistin und Dirigentin einen Namen gemacht. Nach einem Studium in Katowice und Graz unterrichtet sie derzeit an einem Konservatorium und an der Jazzabteilung der Akademie der Darstellenden Künste in Prag. Zudem leitet sie mehrere Bands. Das Jugend-Jazzorchester Sachsen spielt in wechselnden Besetzungen mit bis zu 20 Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Seit seiner Gründung 1993 ging es auch international auf Tour, darunter in Kanada, Indien und Israel.

Am 17. August beginnt die diesjährige Sommertour mit einem Open-air- Konzert im Schlosshof von Colditz. An den drei darauffolgenden Tagen sind Auftritte in der Kulturfabrik Leipzig, im Dresdner Jazzclub Tonne und in Bad Elster geplant. Am 21. August geht es zum Finale nach Prag. Ab kommenden Freitag wird in der Landesmusikakademie Sachsen im Schloss Colditz geprobt. (dpa)