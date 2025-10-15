Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neu beim TSV Havelse: Tom Berger, hier im Trikot von Dynamo Dresden (Archivbild)
Neu beim TSV Havelse: Tom Berger, hier im Trikot von Dynamo Dresden (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
TSV Havelse holt Ex-Dresdner Tom Berger
Der TSV Havelse hat seine Mannschaft noch einmal ergänzt, um im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga zu bestehen.

Garbsen.

Der TSV Havelse hat für den Abstiegskampf in der 3. Fußball-Liga Tom Berger verpflichtet. Der Mittelfeldspieler habe einen Vertrag bis 2026 erhalten, teilte der Verein aus Garbsen bei Hannover mit. Der 24-Jährige hatte seit einiger Zeit schon mit der Mannschaft trainiert. 

Berger hatte von 2023 an bei Dynamo Dresden gespielt und war in der vergangenen Saison mit den Sachsen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Insgesamt spielte er 27 Mal für Dynamo. Seit diesem Sommer war er vereinslos. Ausgebildet wurde Berger beim VfL Wolfsburg, ehe er zwei Jahre lang für die zweite Mannschaft von Werder Bremen spielte. 

Der Aufsteiger aus Havelse ist nach zehn Spieltagen in der 3. Liga noch ohne Sieg und liegt mit vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. (dpa)

